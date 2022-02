Calciomercato, doppio colpo Inter | Lo scambio che fa saltare il banco

I primi obiettivi per la prossima estate dell’Inter sono già ben chiari e noti. Mirino in casa Sassuolo per un doppio colpo ma potrebbe esserci una contro partita tecnica

L’Inter sta già da tempo programmando il prossimo futuro, con i primi colpi in vista della prossima estate. Marotta e soci hanno infatti già ben chiaro il quadro con i primi due obiettivi noti ed acclarati che dovrebbero arrivare dal Sassuolo. Il mirino è in casa neroverde per Gianluca Scamacca e Davide Frattesi. Un piatto estremamente ricco di talento quello proposto dalla squadra di Dionisi, con i due talenti che quest’anno stanno esplodendo tra le mani dell’ex tecnico dell’Empoli.

Doppio regalo per Inzaghi in vista della prossima stagione, che potrebbe così ritrovarsi un nuovo centravanti giovane, vista l’età avanzata dell’ottimo Edin Dzeko, ed un centrocampista dinamico e con ampi margini di miglioramento utile ad incrementare le rotazioni della mediana.

Calciomercato Inter, Scamacca con Frattesi e spunta uno scambio con Pinamonti

Marotta e Ausilio hanno individuato da tempo i due calciatori del Sassuolo come rinforzi per l’estate. Scamacca è il primo profilo per l’attacco, con gli interessi della Juve calati completamente dopo l’arrivo di Vlahovic e il Borussia Dortmund rifiutato a gennaio. Come evidenziato da ‘Tuttosport’ l’Inter in virtù dei rapporti tra Marotta e Carnevali sembra essere in pole con un’operazione in ‘stile Locatelli’ quindi in prestito oneroso con obbligo di riscatto.

La stessa fonte sottolinea inoltre come se su Scamacca si cercherà di chiudere con una formula più economica e a lungo termine come il prestito, per Frattesi si dovrà operare con acquisto a titolo definitivo. Nello specifico l’Inter potrebbe ammortizzare i costi con l’inserimento di contropartite tecniche. Il Sassuolo da tempo è attratto dal giovane Pirola, oggi a Monza in prestito, ma il vero jolly nerazzurro potrebbe essere Andrea Pinamonti, ora all’Empoli, che a fine stagione tornerà momentaneamente alla base. L’attaccante potrebbe essere sacrificato in uno scambio qualora i neroverdi lo chiedessero, con una valutazione stimata intorno ai 20/25 milioni di euro, proprio la stessa di Frattesi.

Intanto tutti i ragazzi in questione continuano a crescere: Pinamonti ad Empoli sta facendo benissimo, e Scamacca e Frattesi hanno un’altra manciata di mesi per stupire.