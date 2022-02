L’Inter di Marotta continua a seguire con particolare attenzione le situazioni legate al futuro di Paulo Dybala e un altro bianconero: le ultime di calciomercato

L’Inter di Beppe Marotta e Simone Inzaghi sta già lavorando alla prossima sessione estiva di calciomercato.

I nerazzurri stanno vivendo un momento abbastanza particolare della stagione dopo due mesi, novembre e dicembre, di assoluto valore. La squadra meneghina, al rientro dalla sosta per le nazionali, è stata sconfitta nel derby dal Milan di Stefano Pioli ed ha poi pareggiato in casa del Napoli di Luciano Spalletti. Inoltre, in Champions League contro il Liverpool, è arrivata una pesante sconfitta a San Siro che ha praticamente quasi compromesso la qualificazione ai quarti di finale della competizione.

Insomma, un febbraio non particolarmente positivo per l’Inter che però è già al lavoro per rimettersi in carreggiata e riportarsi a distanza di sicurezza dal Milan, rivale che affronterà anche in occasione delle semifinali di Coppa Italia. Nel frattempo, sull’asse Milano-Torino, si scalda il termometro del calciomercato con l’Inter che continua a seguire con attenzione la vicenda legata al futuro di Paulo Dybala e non solo. Occhio infatti ad un altro giocatore della Juventus in scadenza di contratto.

Calciomercato Inter, un altro juventino per Marotta

Secondo quanto riportato da Interlive.it, l’agente di questo giocatore lo avrebbe proposto proprio all’Inter oltre che al Milan. Stiamo parlando di Federico Bernardeschi. L’esterno ex Fiorentina non sembra prossimo al rinnovo con la Juventus che sarebbe intenzionata a non accettare le richieste del giocatore campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini.

In quest’ottica, ecco spuntare la proposta di Pastorello nei confronti dell’Inter che però avrebbe rispedito al mittente l’offerta. Federico Bernardeschi infatti, oltre a non essere troppo in linea con quelli che sono i dettami tattici di Simone Inzaghi, ha anche un ingaggio pesante e la nuova linea economica della società di proprietà della famiglia Zhang non sembra coincidere con questo tipo di operazione.