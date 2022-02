Segui su CMIT TV il post partita di Torino-Juventus. Commentiamo insieme l’esito del Derby della Mole

Nuovo appuntamento con la CMIT TV per il post partita della sfida di Serie A tra la Juventus e il Torino. Subito dopo il Derby della Mole saremo in diretta, come sempre sul nostro canale Twitch, per commentare quanto successo all’Allianz Stadium.

Conduce Marco Giordano, che sarà affiancato dalla redazione di Calciomercato.it e da numerosi ospiti.