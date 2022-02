Roma-Verona, scatta l’emergenza per Mourinho: big a rischio

Roma-Verona, vigilia di campionato complicata per i giallorossi e per Mourinho: un big giallorosso può saltare la sfida, e non solo

La Roma domani ritorna in campo contro il Verona, per provare a non perdere contatto dal treno Champions. Ma la sfida con gli scaligeri non si presenta sotto i migliori auspici per Mourinho e i suoi.

Il tecnico portoghese infatti rischia di dover fare a meno di Nicolò Zaniolo. Il talento classe 1999, che aveva già saltato la gara con il Sassuolo per squalifica dopo il rosso rimediato contro il Genoa, è in dubbio per un fastidio al quadricipite della coscia. Le sue condizioni verranno valutate nella rifinitura di quest’oggi a Trigoria. Ma Mourinho rischia di dover fronteggiare una vera e propria emergenza, dal momento che dovrebbero esserci anche altri due (forse tre) forfait, e delle assenze già note in retroguardia di Ibanez e Mancini. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.