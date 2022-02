Roma, UFFICIALE: emergenza Mourinho, quattro positivi al Covid

La Roma non ha a che fare solo con i risultati sul campo, che ancora vanno a singhiozzo. Mourinho deve vedersela anche con il Covid: le ultime

La Roma non riesce proprio a decollare in questa stagione. Proprio quando i giallorossi sembravano in crescita, i risultati sono tornati a mancare e soprattutto il gioco. Quello che mai gli uomini di José Mourinho hanno espresso con convinzione e continuità.

Non bastassero le difficoltà sul campo e una classifica lontana dalle attese, ora l’ex Inter e Real Madrid deve fare i conti anche con il Covid-19. Non lui in prima persona, ma la sua squadra sì. Sono quattro i nuovi positivi annunciati dalla società con un comunicato e che per forza di cose salteranno la partita contro il Verona: “L’AS Roma comunica che, a seguito dei controlli svolti, quattro calciatori sintomatici, in possesso di Green Pass Rafforzato, sono risultati positivi al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare. Il gruppo squadra è stato di conseguenza posto sotto stretta sorveglianza, come da indicazioni”.