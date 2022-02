Juventus-Torino: pagelle e tabellino del derby della Mole all’Allianz Stadium valevole per la 26° giornata del campionato di Serie A. Capitan Belotti risponde a de Ligt

Il Torino frena la rincorsa Champions della Juventus con una grande prova d’orgoglio nel derby della Mole di scena all’Allianz Stadium.

I granata giocano bene e mettono in difficoltà la squadra di Allegri, al quale non basta l’incornata vincente di de Ligt nel primo tempo. L’olandese è un muro dietro, mentre Alex Sandro sbaglia e concede a Belotti la chance dell’1-1 che il ‘Gallo’ sfrutta nel migliore dei modi. Vlahovic stecca e la Juve ne risente, Dybala ko per un problema fisico. Milinkovic incerto sul vantaggio della Juve, Bremer mette la museruola a DV7.

Le pagelle di Juventus-Torino: Bremer e de Ligt super, Alex Sandro sbaglia

JUVENTUS

Szczesny 5,5 – Reattivo su Brekalo e Mandragora. Non trova il riflesso giusto sulla volée vincete di Belotti.

Cuadrado 6 – La Juve si affida alle sue folate per ripartire e allentare la pressione granata. Piazza da corner l’assist sulla capoccia di de Ligt nell’episodio che sblocca la contesa. Non riesce a frenare Brekalo sulla rete di Belotti.

De Ligt 7 – Invalicabile davanti a Szczesny, ha il merito di sbloccare il derby salendo in cielo sul corner di Cuadrado. Mette pezze ovunque con la Juve in emergenza dietro: il migliore per distacco nell’undici di Allegri.

Alex Sandro 5 – Allegri non ha alternative e lo piazza al fianco di de Ligt dopo il ko di Rugani. Il brasiliano sfrutta l’esperienza ma si perde colpevolmente Belotti sul pareggio granata.

Pellegrini 5,5 – In campo all’ultimo minuto per il ko di Rugani, anche lui è costretto ad uscire all’intervallo per problemi fisici. Primo tempo, peraltro, nel quale aveva sofferto le avanzate di Singo (46′ De Sciglio 6 – Diligente sulla corsia di competenza, duella con Singo).

Zakaria 6 – Contributo prezioso nelle due fasi. Palla col contagiri che manda in porta Rabiot nella prima parte della partita.

Locatelli 6,5 – Agisce da terzo centrale aggiunto, interpretando il ruolo alla Busquets del Barcellona di Guardiola. Tatticamente fondamentale, lucido quando deve smistare. Prova da veterano (74′ Arthur 6 – Entra col piglio giusto).

Rabiot 6 – Parte forte, involandosi sul servizio di Zakaria verso Milinkovic: per pochi centimetri non trova un gol da incorniciare. Lotta e riparte, va un po’ in debito d’ossigeno nel finale.

Dybala 6 – Gioca a sprazzi, senza dare continuità al suo talento. Da fuori col mancino sfiora il 2-0, prima di lasciare precauzionalmente il campo per una fitta alla coscia. Allegri fa gli scongiuri in vista del match di Champions League contro il Villarreal (53′ McKennie 6 – Chiamato in fretta e furia per sostituire Dybala: assalta la trequarti del Toro).

Morata 6 – Mobile e pericoloso nel primo tempo, senza lesinare fiato in copertura. Va solo a strappi nell’ultima mezz’ora e tutta la Juventus ne risente.

Vlahovic 5 – Partita incolore del super bomber bianconero, limitato dall’asfissiante marcatura di Bremer. Poco lucido, raramente crea pericoli dalle parti di Milinkovic. La peggior prestazione finora dopo il cambio di maglia (74′ Kean 5 – Pasticcia e non trova mai il guizzo).

All. Allegri 5 – La Juve ha il merito di passare subito in vantaggio ma soffre troppo la pressione del Torino. L’emergenza difensiva non basta come scusante: bianconeri troppo remissivi e che alla fine pagano l’atteggiamento in campo lasciando due punti per strada nella rincorsa Champions. Fischi meritati dal pubblico dell’Allianz Stadium alla fine: in Europa martedì servirà ben altra prestazione.

TORINO

Milinkovic-Savic 5,5 – Incerto e nella terra di nessuno sul colpo di testa di de Ligt. Poteva decisamente fare meglio.

Djidji 6 – Son dolori quando viene puntato e messo nel mirino da Morata. Alza l’attenzione nel secondo tempo e patisce meno.

Bremer 7,5 – Annulla ancora una volta Vlahovic: s’incolla allo spauracchio serbo e non gli lascia un centimetro. Sempre al posto giusto al momento giusto nell’area granata. E’ pronto per il salto in una big. Costretto alla resa allo scadere per un problema fisico (89′ Buongiorno SV).

Ricardo Rodriguez 6 – Utile in fase di costruzione, patisce le avanzate di Cuadrado da quella parte.

Singo 6,5 – Spinge forte sulla destra, mettendo in difficoltà Pellegrini. Alle volte è po’ troppo precipitoso nella giocata (79′ Ansaldi SV).

Mandragora 6,5 – Fa scudo in mediana e quando può si sgancia. Impegna Szczesny all’inizio della ripresa e in un’altra occasione spaventa il polacco.

Lukic 6 – E’ il regista di Juric, chiamato a tessere la manovra granata. Buona proprietà di palleggio ma gli manca il guizzo per sparigliare le carte.

Vojvoda 5,5 – Come Rodriguez soffre l’incedere di Cuadrado e si fa sovrastare da de Ligt sul vantaggio della Juve.

Pobega 6 – Trequartista di quantità: ci mette tanta corsa e muscoli. Gli avversari faticano nella prima parte a leggere i suoi movimenti.

Brekalo 7 – Sprinta subito, spaventa Szczesny e la retroguardia juventina. Minaccioso, serve Belotti sull’1-1 granata: lì davanti è il più pericoloso dei suoi (75′ Pjaca 5.5 – L’ex della sfida trova poche palle giocabili).

Belotti 7 – Il ‘Gallo’ torna titolare senza incantare nei primi 45′ di gioco. Sacrificio e lavoro sporco per la squadra non mancano, ma non punge negli ultimi sedici metri. Fino alla girata acrobatica sull’assist di Brekalo che regala l’1-1 al Torino. Lascia (ancora) il segno nel suo ultimo derby in maglia granata (79′ Sanabria SV).

All. Juric 7 – Il Torino gioca a tutta dal primo minuto fino al 94′. Si vede la sua mano e la voglia di non mollare mai del Dna granata. Pareggio strameritato con capitan Belotti e anzi può avere qualche rimpianto vista la prova quasi perfetta della sua squadra.

Arbitro: Massa 6,5 – Direzione senza macchie, nonostante le scintille e la grande intensità degli interpreti in campo. Esce promosso dal derby.

TABELLINO

JUVENTUS-TORINO 1-1

13′ De Ligt; 62′ Belotti (T)

Juventus (4-3-1-2):Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Alex Sandro, Pellegrini (46′ De Sciglio); Zakaria, Locatelli (74′ Arthur), Rabiot; Dybala (53′ McKennie); Morata, Vlahovic (74′ Kean). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Aké, Kaio Jorge. Allenatore: Allegri

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer (89′ Buongiorno), Ricardo Rodriguez; Singo (79′ Ansaldi), Mandragora, Lukic, Vojvoda; Pobega, Brekalo (75′ Pjaca); Belotti (79′ Sanabria). A disposizione: Berisha, Gemello, Zima, Aina, Ricci, Seck, Linetty, Pellegri. Allenatore: Juric

Arbitro: Massa (sez. Imperia)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti: Cuadrado (J), Lukic (T), Mandragora (T)

Espulsi:

Note: recupero 1′ e 4′; spettatori 20.132 per un incasso di 1.186.841 euro