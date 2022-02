Juventus, “Zero palloni” per Vlahovic: furia Allegri

Juventus, polemica per la prestazione di Vlahovic nel derby contro il Torino: “Zero palloni toccati”

La prova di Dusan Vlahovic nel derby della mole tra Juventus e Torino non è stata certamente da incorniciare. Il serbo è stato davvero quasi mai pericoloso, poco e malamente servito.

Il serbo è stato sostituito al 74′ e il suo posto è stato preso da Moise Kean. La marcatura di Bremer ha certamente reso le cose più complicate per il centravanti serbo, ma la sostituzione effettuata da Allegri non è stata gradita dal popolo bianconero. Su ‘Twitter’ le polemiche non sono mancate, con i tifosi bianconeri che hanno puntato il dito, più che sulla prestazione del serbo, proprio sulle scelte del tecnico livornese. Allegri è stato accusato di scarso coraggio nel voler provare a vincere la partita, inoltre non sono mancate le critiche al gioco, con Vlahovic che ha ricevuto “Zero palloni giocabili”.

Esce vlahovic e Locatelli tenetemi vi prego — Che Adams (@Kulusecsi) February 18, 2022

60' e zero palloni giocabili a Vlahovic pic.twitter.com/hHY12QAPZK — CincoDeMayo2k2 (@CincoDeMayo2k2) February 18, 2022

Detto che Vlahovic stava giocando male, toglierlo per mettere Kean secondo me significa non essere più lucidi — Acca Pacca Pro (@TaRulleGulle) February 18, 2022

Se difendete Allegri oggi vi vengo a prendere — Swafflovic (@Swaffle_7) February 18, 2022

Tutto il bene, vlahovic non stava facendo una bella partita, ma tu non me lo puoi togliere per mettere quella pippa di kean, non esiste proprio, allegri non la vuole vincere — аnna 🇷🇸 (@dybalaxj) February 18, 2022