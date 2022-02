Bersagliato in campo e fuori, notte da incubo per il fedelissimo di Allegri

La Juventus sta giocando un ottimo derby della Mole contro il Torino. La sblocca presto de Ligt ma c’è chi non ha convinto finora al 100%

Primo tempo intenso tra Juventus e Torino nel derby della Mole che dopo i primi 45 minuti vede avanti i bianconeri con un gol in avvio di de Ligt che fa saltare il banco con uno straordinario colpo di testa. Una buona Juve per larghi tratti del primo tempo, col Toro comunque capace di ribattere in alcune fasi della sfida.

Tutto apertissimo per la seconda metà della gara, con Allegri in palla sin dall’inizio ed infastidito apparentemente all’intervallo. L’allenatore juventino infatti si è dimostrato attivissimo soprattutto nei richiami ad alcuni calciatori. Particolare attenzione ad Adrien Rabiot che ha incassato indicazioni da Landucci e dallo stesso Allegri, che gli ha chiesto di marcare Pobega in fase di non possesso.

Juventus-Torino, Rabiot nel mirino dei tifosi: “Vive fuori posizione”

Tanti suggerimenti e richiami quindi per un Rabiot che ha vissuto una prima frazione non del tutto esaltante, certificata dai pareri negativi di parte dei tifosi sui social:

Rabiot vive fuori posizione… — Paolo (@pol2187) February 18, 2022

Purtroppo Rabiot-Pellegrini-Sandro il mio incubo. — vivi (@vi_vi_vi2) February 18, 2022

rabiot problematico deve rovinare tutto ma ok — giu 🌟 (@gi_ulyy) February 18, 2022

Alex Sandro – Rabiot è la più grande sciagura mai avvenuta nella storia della Juventus — Swafflovic (@Swaffle_7) February 18, 2022