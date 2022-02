Calciomercato Milan, nuovi contatti con Mendes per il doppio affare

Calciomercato Milan: previsti nuovi contatti col potente procuratore Jorge Mendes per il doppio affare. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti

È vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli, reduce a differenza delle rivali per lo scudetto da una settimana di lavoro senza coppe europee. I rossoneri saranno impegnati domani a Salerno contro il fanalino di coda Salernitana.

A guidare l’attacco saranno Giroud e Leao, sempre più centrale nella rosa a disposizione di Pioli. Per l’esterno portoghese è in arrivo anche il rinnovo del contratto. “Scadono tutti nel 2024, ma le trattative sono partite per tempo. Il rinnovo di Bennacer è ben avviato, e stiamo parlando anche con Leao. L’intenzione è quella di rinnovare a breve con tutti e tre. Sono giovani e possono dare tantissimo in futuro”. Lo ha annunciato Paolo Maldini qualche settimana fa. La dirigenza è già al lavoro anche per blindare Leao, e Pioli se lo gode: “È un giocatore eccezionale, con grandissime caratteristiche, ma non deve accontentarsi di aver segnato. Deve correre 90′ come i suoi compagni. Non so se siamo la squadra più forte del campionato, ma sono sicuro che in quanto a spirito non siamo secondi a nessuno e dobbiamo continuare così. Rafa è cresciuto tantissimo. Dopo due settimane di lavoro avevo detto che c’erano due giocatori diversissimi, Leao e Tonali, ma non devono accontentarsi perché sono giovani e quando hai tanto talento devi lavorare con spirito di sacrificio”.

Calciomercato Milan, si stringe per il doppio affare Leao-Renato Sanches

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti tra il Milan e Jorge Mendes, il potente procuratore che gestisce Leao, ufficialmente per trattare il rinnovo del portoghese. Sarà però anche l’occasione per dare un’accelerata alla trattativa per Renato Sanches: è il centrocampista del Lille il prescelto per la successione di Kessie. Per Leao ci sarà invece un ingaggio da 4 milioni di euro più bonus. Filtra sempre più ottimismo e fiducia da parte del club rossonero per il prolungamento dell’attaccante, manca ormai poco alla firma, e per l’arrivo di Renato Sanches.