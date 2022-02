Calciomercato Milan, caccia all’esubero di Conte: il piano

Calciomercato Milan, nei pensieri rossoneri per la prossima stagione c’è un giocatore che non rientra nei piani di Conte al Tottenham

La vittoria con l’Inter nel derby e quella successiva con la Sampdoria hanno riportato il Milan in vetta alla classifica. Rossoneri che vogliono credere fino alla fine nella corsa scudetto e che daranno il massimo da qui a fine stagione, ma pensano anche al futuro.

L’intenzione della società è quella di rinforzarsi adeguatamente per proseguire nel processo di crescita e ribadire la forza del Diavolo in Italia, puntando a fare meglio anche in Europa. Maldini e Massara sono al lavoro alacremente sul fronte interno, quello dei rinnovi, e sui possibili nuovi acquisti in estate. Diverse le piste che i rossoneri stanno battendo, tra queste una che porta in Premier League e al Tottenham di Conte, dove c’è un giocatore che non rientra nei piani dell’allenatore italiano ma che al Milan invece interessa eccome. E che era stato già seguito in passato.

Calciomercato Milan, idea Bergwijn: l’intreccio intrigante

L’attaccante Steven Bergwijn, olandese, trova decisamente poco spazio in questa stagione in maglia Spurs. 18 presenze in tutte le competizioni per il 24enne, la stragrande maggioranza da subentrato. In campionato, con Conte, titolare appena una volta, anche se è riuscito a essere decisivo, un mese fa, contro il Leicester, entrando nell’ultimo quarto d’ora e mettendo a segno una doppietta. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, il suo nome interessa parecchio e l’operazione potrebbe anche essere non particolarmente onerosa, con i londinesi che a fronte di un’offerta intorno ai 15 milioni di euro potrebbero avallare la cessione. Un ulteriore fattore chiave potrebbe essere inoltre rappresentato dal fatto che l’agenzia ‘Muy Manero‘, che ne gestisce gli interessi, cura anche quelli di Sven Botman, altro obiettivo sensibile per l’estate. Su Botman, Calciomercato.it vi ha raccontato che i contatti per convincere il Lille sono continui e il difensore apprezzerebbe molto la destinazione Milan. Un intreccio che potrebbe determinare molte delle dinamiche della prossima sessione di trasferimenti in casa rossonera.