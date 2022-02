Juventus-Torino, Juric: “Meritavamo di più. Su Bremer e Belotti…”

Juventus-Torino, le parole del tecnico granata Ivan Juric al termine della gara: dal risultato al futuro di Belotti e Bremer

“Non so se sarà l’ultimo derby di Andrea. Io credo in quello che dice, vedo che lavora con tanta voglia. E’ mancato tutto il campionato e vuole decidere con calma, sa cosa significhi per i tifosi del Toro, con calma deciderà cosa è meglio per lui. Ha lavorato tantissimo in questo periodo quando era infortunato, è stato trascinatore e spero lo avremo così per questo ultimo finale di stagione”. Così Ivan Juric ha parlato del futuro di Andrea Belotti al termine della sfida pareggiata 1-1 contro la Juventus. Un risultato importante per il Torino, riuscito a rimontare lo svantaggio nella ripresa proprio grazie al gol del proprio capitano.

“Io il top player del Toro? No, lavoriamo duro da 7 mesi e abbiamo avuto un calo nelle ultime due gare che non mi sono piaciute, ma oggi secondo me meritavamo anche di vincere, se c’era una squadra che doveva vincere eravamo noi” ha aggiunto il tecnico ai microfoni di ‘Dazn’. Su Pobega trequartista: “Ha fatto bene, volevo che attaccassimo più a sinistra e lui è fantastico nel chiudere i cross. Nel secondo tempo è stato sfortunato, ma ha fatto una gara solida, come mi aspettavo”.

Juventus-Torino, rammarico Juric

Rammarico, ma anche soddisfazione da parte dell’allenatore croato: “Penso che abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo soprattutto a destra, ma abbiamo giocato in maniera lucida, abbiamo giocato bene, anche se abbiamo sbagliato qualche passaggio semplice.

I movimenti difensivi? Credo che i tre centrali abbiano fatto un lavoro strepitoso, abbiamo subito poco. Le scalate erano giuste, loro davanti hanno creato proprio poco”. Poi un elogio a Bremer: “Lui è un giocatore importante, da inizio anno si capiva che poteva essere importante. E’ un ragazzo stupendo, ha grande umiltà e con lui in squadra sai che puoi alzarti a pressare sapendo che dietro c’è lui. Sta facendo un campionato grandioso”.

Una gara che deve dare fiducia: “Questa gara ci deve dare la forza, le ultime due gare non abbiamo fatto bene. Siamo partiti dal niente, ma ci sono ancora cali che non voglio vedere, questa gara deve però farci affrontare il campionato con grande fiducia e con lo spirito di scendere in campo per fare più punti possibili – ha concluso Juric – Esultanza sul gol? Sarebbe stato un peccato non segnare perché abbiamo fatto una grande gara”.

Juventus-Torino, Juric in conferenza stampa

“Ci è mancata un po’ di lucidità per vincerla, potevamo sfruttare meglio certe occasioni anche all’inizio. Sono soddisfatto però della nostra prestazione, è un pari che va bene: non c’è rammarico per non averla vinta. Sono orgoglioso della mia squadra, in alcuni frangenti abbiamo dominato contro una grande squadra come la Juventus. Pobega ha fatto una gara tosta sulla trequarti, mentre su Pjaca abbiamo fatto un po’ di casino noi. C’è stato un equivoco: alla fine tutto risolto”.

BELOTTI – “Ha fatto una bella partita, non solo per il gol. La squadra gioca bene e crea tanto, lui ha sfruttato l’occasione e ha segnato. Andrea deve pensare solo a fare bene, l’abbiamo avuto fuori a lungo. Futuro? Alla fine deciderà lui al termine della stagione cosa fare”.

BREMER – “E’ un ragazzo fantastico, il Torino gli ha dato tanto e lui giustamente ha voluto essere riconoscente sul rinnovo. Stasera ha fatto una grandissima gara, ha annullato un giocatore come Vlahovic. E’ un ragazzo umile che ha tanta ambizione. Le sue condizioni? Fortunatamente solo crampi”.