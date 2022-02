Calciomercato Juventus, il ‘muro’ non si tocca: il messaggio dello ‘Stadium’ al club

La Juventus soffre all’inizio, poi sblocca il derby della Mole contro il Torino grazie all’incornata vincente di Matthijs de Ligt.

Secondo gol in campionato per il difensore olandese, che ha beffato Vojvoda e Milinkovic-Savic per portare in vantaggio i bianconeri di Allegri nella stracittadina dell’Allianz Stadium. L’olandese segna ma è il solito muro anche nelle retrovie, con l’ex Ajax applaudito a scena aperta dai tifosi bianconeri ad ogni intervento difensivo.

Emblematico l’episodio dopo la rete dell’1-0: de Ligt argina una pericolosa azione al limite dell’area piccola di Brekalo, difendendo alla grande la porta di Szczensy. Boato e cori del pubblico dello ‘Stadium’ al colosso orange, quasi a voler inviare un messaggio alla società in chiave mercato considerando i rumors su un possibile addio a fine stagione di de Ligt.

I sostenitori della ‘Vecchia Signora’ si augurano ovviamente la permanenza del numero 4 a Torino e il rinnovo di contratto dello stesso, attualmente in scadenza nel 2024.