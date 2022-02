Calciomercato Inter, tripla firma in arrivo | Oggi l’annuncio

Tripla firma in arrivo in casa Inter, in programma oggi l’atteso annuncio di calciomercato per Marotta e Ausilio

Archiviare la delusione e guardare avanti con ottimismo. L’Inter prova a farlo quando è ancora cocente il malumore per la sconfitta in Champions League contro il Liverpool ma mancano solo due giorni alla sfida di campionato col Sassuolo. Appuntamento importante per lo scudetto ma anche in ottica calciomercato.

Tra i neroverdi giocano infatti Frattesi e Scamacca. Entrambi sono considerati tra i migliori prospetti del calcio italiano e stanno disputando un buon campionato. La dirigenza interista avrà la possibilità di vederli da vicino domenica alle ore 18 a San Siro in occasione della 26a giornata di Serie A, magari rinnovando i discorsi coi colleghi modenesi. Mentre la squadra di Inzaghi continua a lottare per riportarsi in cima alla classifica, del resto, i vertici societari programmano il futuro. E in tal senso una grande, anzi triplice, novità è attesa già nella giornata odierna.

Calciomercato Inter, rinnovo per Marotta, Ausilio e Baccin: oggi l’annuncio

Dalle riflessioni, riporta ‘Tuttosport’, si sta passando ai passi concreti: Marotta, Ausilio e il vice ds Baccin vedranno ben presto prolungati i loro contratti fino al 2025. L’annuncio del triplo rinnovo, atteso ormai da mesi, dovrebbe avvenire già oggi. Ieri non è avvenuto a causa di piccoli contrattempi.

La triplice firma dà quindi ulteriori certezze a tutto l’ambiente. La squadra dirigenziale che ha riportato l’Inter ai vertici del calcio italiano ed europeo continuerà a lavorare ai successi futuri. E questo accadrà già domenica in occasione della gara di campionato.

Inzaghi, dal canto suo, è chiamato a cancellare qualsiasi malumore in rosa mantenedo alte motivazioni e attenzione in vista della insidiosa sfida col Sassuolo. Tra campo e mercato l’Inter non lascia ma raddoppia. Anzi triplica la firma.