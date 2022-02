Svolta vicina, pronte due firme in casa Inter | Le ultime

Due firme in arrivo in casa Inter: la dirigenza nerazzurra è al lavoro per concludere presto il doppio affare

Archiviata l’andata degli ottavi di Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi si rituffa in campionato per mettere alle spalle la sconfitta di San Siro contro il Liverpool.

I nerazzurri ospiteranno il Sassuolo di Dionisi per provare a riconquistare la vetta solitaria della classifica, in attesa del recupero contro il Bologna. Nel frattempo, tengono sempre banco le questioni rinnovi. Negli scorsi giorni Marotta si è espresso così: “Per noi la firma è soltanto un atto formale. Siamo contenti di continuare con l’Inter, la proprietà ci è vicina. Vogliamo fare qualcosa di importante. Per Perisic e Brozovic siamo in fase di contrattazione: quando i giocatori in scadenza trattano significa che hanno voglia di continuare con noi. E se c’è voglia da parte loro, c’è anche da parte nostra”. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, dopo Brozovic anche Perisic sembra aver deciso di fare un passo verso il club nerazzurro. La forbice tra domanda (6 milioni di euro) e offerta (4 milioni) si è ristretta nell’ultimo mese e si sta cercando un punto d’incontro.

Calciomercato Inter, dopo Brozovic anche Perisic verso il sì

L’Inter è disposta a garantire a Perisic un biennale con lo stesso stipendio attuale, bonus compresi. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per la svolta: l’entourage di Perisic è atteso a Milano, riferisce la Rosea, per un nuovo faccia a faccia con la dirigenza. Le parti sono più vicine, e nell’agenda di Marotta e Ausilio c’è anche la chiusura del rinnovo di Brozovic, con l’imminente ufficialità del rinnovo fino al 2026 a 6 milioni netti a stagione più uno di bonus. Un nuovo contratto da top player: l’Inter si appresta a blindare altri due big.