“Non riusciamo proprio” | Gasperini perde un altro titolare per infortunio

Le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini dopo la sfida con l’Olympiacos valevole per l’andata dei sedicesimi di Europa League e vinta in rimonta dalla sua Atalanta

Gasperini torna a sorridere. Dopo il pari beffa con la Juventus, la sua Atalanta batte in rimonta l’Olympiacos nel match d’andata dei sedicesimi di Europa League. Decisiva la doppietta di Djimsiti, i gol insomma di un difensore in mancanza di quelli degli attaccanti.

“Se Berat è pronto per giocare in attacco? Be’, ci sono anche Sportiello e Rossi forti di testa (ride, ndr) – ha risposto il tecnico orobico a ‘Dazn’ – Sopperiamo con tanta volontà agli infortuni, stasera abbiamo fatto un po’ di turnover ma non riusciamo proprio a fare una rotazione per evitare infortuni (ora c’è Muriel alle prese con problemi muscolari, ndr). Per il match di ritorno abbiamo un piccolo vantaggio, con la vittoria di stasera possiamo giocare su due risultati. Giocheremo sicuramente in uno stadio caldo. All’Atalanta ambiente depresso? Chi lo dice non ci conosce. Non possiamo permetterci di stare depressi”.

Testa ora alla Fiorentina, con l’Atalanta a caccia di una rivincita per l’eliminazione in Coppa Italia a tempo scaduto e tra le polemiche: “Ci aspetta una partita importante, loro sono un’ottima squadra – ha detto Gasperini – Quelle coi viola in campionato e Coppa Italia sono state due partite strane”.