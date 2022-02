Europa League, la doppietta di Djimsiti trascina l’Atalanta: cade la Lazio

L’Atalanta vince in rimonta contro l’Olympiacos con la super doppietta di Djimsiti: male la Lazio di Sarri, sconfitta dal Porto

Sorride l’Atalanta, testa bassa per la Lazio. Tra le due italiane, impegnate entrambe nelle sfide di Europa League delle 21:00, vince solo la ‘Dea’ di Gasperini. I bergamaschi, agevolati senza dubbio da un impegno più semplice sulla carta rispetto ai biancocelesti, hanno superato in rimonta l’Olympiacos. La gara contro Manolas e compagni si è rivelata più complicata del previsto per i nerazzurri.

Nel primo tempo, non a caso, sono gli ospiti a trovare il vantaggio con un gran destro da fuori area di Soares, che non lascia scampo a Musso. Nella ripresa si scatena, a sorpresa, Djimsiti. Il centrale agguanta il pareggio di testa su un corner al minuto 61 e dopo appena due minuti la ribalta in area sempre da calcio d’angolo approfittando di una mischia. Situazione opposta, invece, per i capitolini guidati da Maurizio Sarri, oggi orfani del loro bomber Ciro Immobile. È la squadra romana a sbloccare il risultato al minuto 23 con un delizioso colpo di tacco a firma Zaccagni.

Europa League, Atalanta-Olympiacos 2-1 e Porto-Lazio 2-1: i tabellini delle gare delle 21:00

Circa un quarto d’ora più tardi i padroni di casa, però, la rimettono in equilibrio grazie alla rete di Toni Martinez. Al rientro in campo dagli spogliatoi, dopo l’intervallo, passano neanche cinque minuti e ancora Toni Martinez centra la doppietta che stende gli ospiti. Atalanta più vicina agli ottavi di finale, per la Lazio la strada si fa in salita. Di seguito i tabellini di tutte le partite andate in scena alle 21:00.

Atalanta-Olympiacos 2-1: 16′ Soares (O), 61′ e 63′ Djimsiti (A);

Porto-Lazio 2-1: 23′ Zaccagni (L), 37′ e 49′ Toni Martinez (P)

Lipsia-Real Sociedad 2-2: 8′ Le Normand (RS), 30′ Nkunku (L), 64′ rig. Oyarzabal (RS), 82′ rig. Forsberg (L);

Siviglia-Dinamo Zagabria 3-1: 13′ rig. Rakitic (S), 41′ Orsic (DZ), 44′ Ocampos (S), 45+1′ Martial (S)