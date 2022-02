CMIT TV | Inter-Liverpool, Handanovic nel mirino: “Non è più adatto”

Samir Handanovic sotto accusa anche dopo Inter-Liverpool: Fabio Bergomi e Fulvio Santucci commentano la prestazione del portiere

Anche al termine di Inter-Liverpool Samir Handanovic finisce sotto accusa. Il portiere sloveno è stato trafitto nel finale di gara prima da Firmino e poi da Salah. Un uno-due che per qualcuno è stato ‘facilitato’ dal capitano nerazzurro.

Non una novità visto che lo sloveno è spesso criticato per le sue prestazioni. Il prossimo anno l’Inter affiderà la porta ad Onana, ingaggiato a parametro zero, mentre il futuro dell’attuale numero 1 è tutto da scrivere, visto che il contratto è in scadenza al termine dell’attuale stagione.

Sull’argomento Handanovic sono intervenuti alla CMIT TV Fabio Bergomi e Fulvio Santucci. Il primo ha affermato: “E’ un po’ antico come calciatore, ha un po’ di supponenza che nasconde male una autocritica che lui internamente si fa. Però è lo stesso Handanovic che a Napoli ha salvato la partita e che lo scorso anno ha cambiato il derby. Certo non è padrone dell’area, ma oggi non ha fatto grandi errori. Se rinnovano è perché hanno stima”.

Inter-Liverpool, Santucci su Handanovic: “Giusto tenerlo”

Sullo stesso argomento Fulvio Santucci ha aggiunto: “Siamo abituati che il suo livello sia questo, ci stupiamo quando fa una buona prestazione come a Napoli dove su Elmas ha salvato il risultato. Non è più adatto a fare il portiere di una squadra che vuole vincere costantemente. Non è bravo abbastanza. Se vedi una partita intera, si vede tutta l’insicurezza”.

Santucci continua: “E’ il capitano dell’Inter, non è che si può rimuoverlo all’improvviso. E’ giusto tenerlo perché non sai che Onana ti arriva. Handanovic ti garantisce gioco con i piedi che non ti garantisce ad esempio Radu.