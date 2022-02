Calciomercato Cagliari, retroscena su Nandez: “Due offerte concrete”

L’agente di Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari, ha parlato del presente e del futuro del calciatore, a gennaio vicino alla Juventus e al Napoli

Nahitan Nandez è stato, fino alle ultime ore, uno dei protagonisti della scorsa sessione di calciomercato di gennaio. Il centrocampista è stato molto vicino a lasciare il Cagliari, ma alla fine le trattative non sono andate a buon fine.

Come raccontato passo dopo passo da Calciomercato.it, il calciatore uruguaiano è stato trattato dal Napoli e, soprattutto, dalla Juventus. Ma, come detto, non è arrivata la fumata bianca e l’ex Boca Juniors è rimasto agli ordini dell’allenatore dei rossoblu, Walter Mazzarri, per aiutare la squadra a raggiungere l’agognata salvezza. L’agente di Nandez, Pablo Bentancur, ha svelato alcuni retroscena relativi alla sessione di mercato del mese scorso sulle frequenze dell’emittente uruguaiana ‘Sport890’: “Dato che per il Cagliari è stato il giocatore più pagato della storia, hanno fissato un prezzo importante. Il Napoli ha fatto offerta concreta, così come la Juventus, mentre l’Inter non era sulle sue tracce adesso. Nandez deve adesso recuperare dal suo problema fisico, ma in breve tempo avrà la possibilità di giocare in un grande club”.