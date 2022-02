Calciomercato Milan, ecco il nuovo centrocampo: ne arrivano tre

Il Milan sta costruendo la squadra del futuro, molto passerà anche per il centrocampo: ecco quali saranno gli avvicendamenti

Pioli proverà fino alla fine a giocarsi lo scudetto e strapparlo all’Inter. Per il Milan sarebbe un’impresa storica, tornare a vincere il titolo dopo più di 10 anni e una serie di annate storte e addirittura fuori dall’Europa. La ricostruzione del club italiano più prestigioso nel mondo è appena agli inizi, Maldini vuole fare le cose a regola d’arte, senza frenesia e con una linea precisa.

Che sarebbe quella della sostenibilità, dell’andare per gradi, del progetto e del non scendere a compromessi facendosi prendere per il collo. È stato così per Donnarumma, per Calhanoglu e lo sarà anche per Kessie. Che non rinnoverà e lascerà quindi la necessità di ripensare in qualche il centrocampo. Ripartendo però dai due pilastri Sandro Tonali e Ismael Bennacer. Entrambi stanno garantendo dinamismo, grinta e qualità, aggredendo sempre e giocando in avanti, provando a far saltare le marcature per lasciare spazio di creare ai giocatori d’attacco. Ma a questa coppia ben funzionante andranno aggiungi inevitabilmente dei puntelli e dei rinforzi. In questo senso il Milan a centrocampo dovrebbe avere ben tre volti nuovi il prossimo anno.

Calciomercato, il nuovo centrocampo del Milan: l’obiettivo è ancora Renato Sanches

Paolo Maldini continua la costruzione del suo Milan e molto passerà anche per il centrocampo. Tonali e Bennacer è la coppia su cui Pioli ha lavorato e sta lavorando, dando nuova linfa ai rossoneri dopo un periodo opaco. Questo grazie all’algerino che è tornato in condizione e che è pure vicino al rinnovo. A differenza di Kessie che a meno di clamorosi ribaltoni andrà via. In estate a Milanello arriverà sicuramente Yacine Adli, già acquistato dal Milan e rimasto al Bordeaux per continuare a crescere. Può agire da regista ma anche da trequartista, Pioli dovrà plasmarlo secondo le sue caratteristiche e l’equilibrio che può dare alla squadra.

Rientrerà anche Tommaso Pobega, che ha fatto bene anche al Torino e darà centrimetri e presenza in area che in quel reparto ai rossoneri mancano totalmente. E poi, ovviamente, l’obiettivo principale che è e resta Renato Sanches. Come Adli, anche il portoghese può giocare sia nei due in mediana che sulla trequarti: come sottolinea ‘Tuttosport’, tutto però passa per l’accordo con il Lille. Idem per Sven Botman, che invece continua a essere il ‘most wanted’ del Milan per la difesa.