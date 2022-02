Rinnovo Zaniolo, la Roma ha deciso | La Juve spinge

Il futuro di Zaniolo resta un rebus da risolvere in casa Roma: i Friedkin riflettono sul rinnovo e la Juventus spinge per il colpaccio

I giallorossi non hanno ancora trovato la quadra per terminare la stagione con quella continuità che è sempre mancata negli ultimi anni, molto però passerà da Nicolò Zaniolo.

L’ex Inter è uno degli elementi di maggiore spicco all’interno della rosa di José Mourinho, un giocatore capace di spaccare la partita e rompere gli equilibri in campo. Eppure il suo futuro resta una delle principali incognite per la società capitolina, che continua a riflettere sul rinnovo con adeguamento dell’ingaggio, e diverse società osservano la sua situazione. Come raccontato nelle scorse settimane su queste pagine, tra i club interessati spicca la Juventus: i bianconeri non hanno mai smesso di monitorare Zaniolo.

Calciomercato Juventus, rinnovo congelato per Zaniolo | Aumenta la pressione

È sempre Nicolò Zaniolo l’uomo che fa saltare il banco tra i giallorossi, sul campo come sul mercato. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, i Friedkin avrebbero deciso di congelare ogni trattativa per il rinnovo di contratto del classe ’99 fino al termine della stagione. La proprietà americana, prima di qualsiasi aumento di ingaggio, vuole vedere come finirà la stagione la compagine guidata da José Mourinho. Riuscire a centrare le coppe europee, e l’Europa League in particolare, è fondamentale per continuare nel progetto di crescita intrapreso dallo Special One.

Sul futuro di Zaniolo, poi, continua ad incombere il fantasma della Juventus. I bianconeri si sono resi protagonisti della grande operazione Vlahovic nel mercato di gennaio e in estate potrebbero completare il quadro portando anche il trequartista della Nazionale a Torino. Molto dipenderà anche da quale sarà il futuro di Paulo Dybala, anche lui in dubbio sul rinnovo ma con il contratto in scadenza il prossimo giugno. Dalla Spagna, inoltre, riportano come l’Atletico Madrid stia osservando la situazione di Zaniolo e starebbe entrando nell’ordine di idee di tentare l’affondo per il gioiello giallorosso. La Roma riflette su Zaniolo, mentre Juventus e Atletico Madrid restano alla finestra.