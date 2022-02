Calciomercato, sorpasso e ‘no’ secco | Tratta con la Juventus

La situazione rinnovi è sempre prioritaria in casa Juventus. Paulo Dybala al centro dei rumors mentre dalla Spagna ‘scelgono’ il sostituto

La Juventus dall’arrivo a gennaio di Dusan Vlahovic ha riacquistato ulteriore fiducia, ed è diventata per forza di cose anche la grande favorita per agguantare il quarto posto che varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League. Intanto si lavora anche sul fronte rinnovi, con Paulo Dybala argomento sempre caldo e centrale per la dirigenza e l’ambiente a tinte bianconere.

La questione scadenze riguarda però da vicino non solo la Juve, ma anche tanti altri top club europei. Uno su tutti il Real Madrid che lascerà andar via diversi giocatori importanti che per motivazioni svariate non verranno confermati alla corte di Ancelotti, e che naturalmente si candidano a divenire uomini mercato. Chi ha il futuro segnato lontano dai ‘blancos’ è Isco, spesso infortunato ed in parabola discendente sull’elenco dei partenti di Florentino Perez ormai da diverso tempo.

Calciomercato, niente Siviglia c’è la Juventus: Isco oggetto del desiderio

L’addio al Real è sicuro per Isco, che dalla Spagna per larghi tratti è stato accostato al Siviglia, con la squadra di Lopetegui apparentemente grande favorita. Come evidenziato da ‘ElNacional.cat’ gli andalusi avevano avuto anche più di un incontro con il calciatore 29enne e il suo agente. La stessa fonte sottolinea però come nonostante Isco sembrasse ormai vicino al Siviglia, i biancorossi sarebbero stati superati da una proposta last minute, proprio quella della Juventus.

In passato è stato vicino al Manchester City e al Borussia Dortmund, ma ora è la Serie A a tentarlo. La destinazione bianconera è quindi quella che potrebbe sedurre il calciatore. Allegri infatti lo vede come un calciatore di talento e certamente recuperabile. Proprio Isco quindi nell’immaginario generale potrebbe anche eventualmente sostituire Paulo Dybala in caso di mancato rinnovo dell’argentino, seppur con caratteristiche tecniche e tattiche indubbiamente differenti. Lo spagnolo ex Malaga in questa annata ha giocato appena 14 presenze distribuite sulla miseria di 342 minuti. Risultati decisamente scarni per un calciatore del suo talento e della sua cifra tecnica.