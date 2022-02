Calciomercato Inter, si sblocca il rinnovo | Ora la firma è vicina

In occasione del big match contro il Liverpool l’entourage era a Milano: si sblocca un rinnovo pesante in casa Inter

La super sfida con i ‘Reds’ ha riportato i nerazzurri a respirare aria di big match in Champions League: il risultato è stato pesante, ma la prestazione è stata incoraggiante.

Il percorso intrapreso dall’Inter di Simone Inzaghi è quello giusto e ieri sera ne è stata un ulteriore conferma. Per oltre 70′ i nerazzurri hanno risposto colpo su colpo al Liverpool, mantenendo l’intensità degli inglesi e creando diversi grattacapi alla retroguardia di Klopp. Ieri sera, poi, potrebbe essere stata l’occasione giusta per dare una sterzata decisiva sul rinnovo di uno dei contratti in bilico: il tecnico romagnolo potrebbe sorridere per un accordo molto importante.

Calciomercato Inter, rinnovo Brozovic | Ora l’accordo è davvero vicino

In casa Inter continua a tenere banco la situazione contrattuale di Marcelo Brozovic, cerebro del centrocampo nerazzurro e uomo chiave per Simone Inzaghi. Ieri sera, però, potrebbe esserci stata la svolta tanto attesa: il padre del croato ed il suo entourage erano a ‘San Siro’ a seguire l’ottavo di finale di Champions League e nelle prossime ore potrebbero suggellare il rinnovo con il club meneghino.

Le cifre del rinnovo di contratto dovrebbero essere già decise: 6 milioni annui di parte fissa, più bonus per arrivare ai 7 milioni richiesti da ‘Brozo’. La presenza dell’entourage nel capoluogo lombardo non è casuale e potrebbe portare alle firme ed al relativo annuncio già nelle prossime settimane. Beppe Marotta, quindi, avrebbe scongiurato l’eventualità di perdere a parametro zero il croato a fine stagione: Brozovic sarà ancora il faro del centrocampo nerazzurro. Simone Inzaghi può sorridere.