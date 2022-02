Lautaro e i problemi di coppia con Dzeko | L’Inter riflette sul futuro

Anche contro il Liverpool non si è accesa l’intesa tra Lautaro Martinez e Dzeko: l’Inter riflette sul futuro dell’attacco

Non è riuscita l’impresa contro gli uomini di Klopp, eppure i nerazzurri sono stati protagonisti di una grande prestazione e hanno messo in difficoltà la corazzata inglese: il risultato è una punizione severa.

Sono stati 75′ di bella Inter, che ha saputo creare diverse occasioni pericolose e ha impensierito la retroguardia dei ‘Reds’. Sono bastati sette minuti di fuoco del Liverpool per trovare un terribile uno-due e fissare il risultato sullo 0-2: ora le speranze per il ritorno sono ai minimi termini. L’unico fattore negativo, oltre al risultato ovviamente, emerso dal big match di San Siro è l’intesa tra Lautaro Martinez e Edin Dzeko: l’argentino non riesce ad uscire dalle sabbie mobili in cui sembra essere incappato negli ultimi mesi.

Calciomercato Inter, l’intesa con Dzeko non decolla | Lautaro non è più una certezza

Anche nel super ottavo di Champions League, Edin Dzeko e Lautaro Martinez non sono apparsi in sintonia e sono lontanissimi dai fasti della ‘LuLa’. L’elemento ‘debole’, però, non deve essere ricercato nell’ultimo arrivato: è l’argentino ad essere in difficoltà negli ultimi mesi, a partire dalla firma sul rinnovo di contratto le reti hanno stentato ad arrivare con continuità. L’ingaggio da 6 milioni di euro a stagione lo hanno elevato a ‘top player’, ma in campo sta faticando a mantenere quello status.

Molto più positivo, invece, l’apporto di Dzeko alla causa nerazzurra come dimostrato anche dal ruolo di intoccabile che gli ha conferito Simone Inzaghi. In estate non si può escludere che l’Inter faccia una seria riflessione su Lautaro, valutando con maggiore attenzione eventuali offerte dall’estero. In passato diversi club della Premier League hanno sondato il terreno con il club meneghino per l’attaccante, mentre in Spagna è noto l’interesse del Barcellona e dell’Atletico Madrid per il ‘Toro’. Come raccontato su Calciomercato.it nei mesi scorsi, i ‘Colchoneros’ hanno solamente rimandato l’assalto all’attaccante argentino. In conclusione, dopo essere stato tra i migliori interpreti della cavalcata scudetto della scorsa stagione, senza Lukaku al suo fianco Lautaro sta facendo molta più fatica quest’anno. L’addio non è uno scenario da escludere in estate.