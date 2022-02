Serie A, indice di liquidità per iscriversi: otto club a rischio esclusione

Il controllo sui bilanci dei club italiani potrebbe diventare più stringente nelle prossime stagioni: otto squadre a rischio per l’iscrizione

La FIGC vorrebbe avere maggiore controllo sui bilanci della società italiane ed il presidente Gabriele Gravina potrebbe utilizzare l’indice di liquidità come parametro per iscriversi alla Serie A.

Secondo quanto riportato da ‘Calcio e Finanza’, l’idea potrebbe essere quella di imporre un indice di liquidità di 0,7 per poter effettuare l’iscrizione alla massima divisione italiana. Si tratterebbe di un parametro estremamente stringente, tanto che le proprietà dovrebbero immettere nelle casse dei club importi che si aggirano intorno ai 10 milioni di euro. Il rischio è quello che poco meno della metà dei club non possano iscriversi alla Serie A

Indice di liquidità per l’iscrizione alla Serie A | 7/8 squadre a rischio

Se dovesse essere attuata questa idea di Gravina, si andrebbe in corso a diversi problemi riguardo alla prossima stagione. Secondo quanto riferito da ‘Repubblica’, ci sarebbero almeno 7/8 a non poter rientrare in quei parametri legati all’indice di liquidità e quindi a non potersi iscrivere al campionato 2022/23. Ecco perché sono attese grandi mediazioni da parte dei club attraverso la Lega Calcio, che però non ha ancora eletto un presidente, e la partita rimane aperta. Insomma, l’idea della FIGC rischia di mettere in seria difficoltà le società italiane e bloccare il mercato di diversi club.