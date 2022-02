Inter-Liverpool, Vidal dà ragione a Klopp: “Sono d’accordo”

Arturo Vidal parla prima della sfida Champions tra Inter e Liverpool e dà ragione al tecnico ‘Reds’ Jurgen Klopp

Ai microfoni di ‘Prime Video’ nel pre-partita, Arturo Vidal ha detto la sua sul match tra Inter e Liverpool. Klopp lo ha indicato come un calciatore da tenere d’occhio, spiegando che queste sono le sue partite.

“Sono d’accordo con lui – le parole del cileno -. E’ uno de tecnici più forti al mondo: conosce il campo e sa come è andata la mia carriera”.

Vidal indica Inter-Liverpool come la partita più importante da quando è in nerazzurro: “Ho giocato tante partite importanti in Champions. Ora sono all’Inter e da quando sono qui è la partita più importante”. Il cileno sui ‘Reds’ aggiunge: “Punti deboli? Speriamo di sì. Noi dobbiamo giocare una partita perfetta per vincere e fare un risultato importante in vista della gara di ritorno”.