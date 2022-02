Inter-Liverpool, Klopp esulta: “Ecco cosa ha fatto la differenza”

Inter-Liverpool: Klopp ha commentato il successo dei ‘Reds’ che ipotecano i quarti di finale. Le sue parole

Inter a testa alta ma con un piede e mezzo fuori dalla Champions League dopo l’andata degli ottavi di finale contro il Liverpool di Klopp.

Una partita equilibrata, per lunghi tratti controllata dai nerazzurri che hanno anche avuto ottime occasioni da gol. Calhanoglu ha anche colpito una traversa, ma dopo il 70′ Firmino e Salah trovano l’uno-due che indirizza il match nel finale. A ‘Prime Video’, ecco il commenti di Jurgen Klopp: “Al Liverpool capita spesso di soffrire, l’Inter ha disputato una bella partita. Perisic ci ha messo in difficoltà, così come i difensori: non siamo stati particolarmente brillanti, ma il merito è degli avversari. Le sostituzioni che ho fatto sono state la chiave per noi. Sono molto soddisfatto”.

Klopp ha anche dichiarato ai microfoni della ‘UEFA’: “È stata difficile, ma entusiasmante perché vincere le partite difficili è la cosa più difficile nel calcio. Non siamo riusciti a concludere bene nel primo tempo e abbiamo anche subito. È stata una partita aperta con situazioni non semplici da difendere. Nella ripresa abbiamo cambiato presto e questo ha anche cambiato la partita. Dopo il gol abbiamo ritrovato la fiducia e abbiamo raddoppiato. Ma siamo solo a metà strada”.