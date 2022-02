Diretta Inter-Liverpool | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Inter-Liverpool, gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League

La lunga attesa è terminata. Dopo dieci anni dall’ultima volta, l’Inter torna a giocare gli ottavi di finale di Champions League. Nonostante la grande beffa in sede di sorteggio (i nerazzurri erano stati abbinati inizialmente all’Ajax), la squadra allenata da Simone Inzaghi non ha alcuna intenzione di interrompere il proprio cammino europeo ed è pronta a dare battaglia al Liverpool di Jurgen Klopp.

Senza lo squalificato Barella, il tecnico nerazzurro può tirare un sospiro di sollievo per Bastoni. Uscito malconcio dalla partita contro la Roma, il difensore mancino ha recuperato dalla distorsione alla caviglia in tempi record e sarà regolarmente a disposizione per la partitissima di questa sera. Un’ottima notizia per la retroguardia interista che dovrà vedersela con uno degli attacchi più forti in circolazione. Mane e Salah, in particolare, rappresentano i pericoli maggiori per Handanovic e compagni, ma attenzione anche a Luis Diaz che, anche a partita in corso, può rivelarsi un’arma in più per il tecnico tedesco. L’unica assenza degna di nota per i Reds è quella di Origi, spesso decisivo in campo europeo, ma in quel ruolo gli ospiti possono comunque contare sulla temibile staffetta Jota-Firmino.

L’unico precedente tra le due squadre risale alla stagione 2007/08, quando il Liverpool di Rafa Benitez si qualificò ai quarti di finale grazie a due vittorie contro la squadra di Roberto Mancini (2-0 ad Anfield e 0-1 al Meazza). Per Edin Dzeko sarà invece la quattordicesima partita contro i Reds. Nei tredici precedenti, l’attaccante bosniaco ha collezionato cinque gol e un assist (quattro vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte per lui) e spera di migliorare il proprio bottino a partire da questa sera. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Inter-Liverpool

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Diogo Jota, Mane. All. Klopp