Champions League, Inter-Liverpool 0-2: Firmino-Salah gelano San Siro

Firmino e Salah condannano l’Inter nell’andata degli ottavi di finale di Champions contro il Liverpool: traversa per Calhanoglu

Rammarico Inter. I nerazzurri escono sconfitti dal Liverpool (2-0) nell’andata degli ottavi di finale di Champions League a ‘San Siro’.

Una partita equilibrata, senza grosse occasioni da entrambe le parti. Il pareggio sarebbe forse stato il risultato più giusto ma Firmino e Salah trovano l’uno-due che indirizza il match nel finale.

Nel primo tempo i Reds provano a partire forte ma dalle parti di Handanovic non si rendono chissà quanto pericolosi. Ci riesce, invece, Calhanoglu nell’altra area di rigore: il trequartista turco trova però la traversa a respingere la sua conclusione. La prima frazione di gioco si chiude così sullo 0-0.

Inter-Liverpool, sconfitta amara: decidono Firmino-Salah

Nella ripresa l’Inter prova a confezionare qualche ripartenza ma il cross di Perisic per Lautaro è troppo lungo. Inzaghi manda in campo Sanchez, ma è Firmino – anche lui nuovo entrato – a sbloccare il match con un preciso colpo di testa che trova Handanovic non molto reativo. I padroni di casa prova a reagire ma trovano solo una conclusione fuori bersaglio di Perisic e subiscono anche il raddoppio firmato da Salah. Perde 0-2 l’Inter, all’Anfield Road servirà un’impresa per andare avanti in Champions.

INTER-LIVERPOOL 0-2: 75′ Firmino (L), 83′ Salah (L)