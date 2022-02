Calciomercato, Monza e Trabzonspor su Androutsos 

Avversario dell’Atalanta in Europa League, l’Olympiacos può salutare a fine stagione il 24enne Athanasios Androutsos

Dopo averlo solamente sfiorato a gennaio, Athanasios Androutsos potrebbe dire addio all’Olympiacos la prossima estate. Potenziale avversario dell’Atalanta negli spareggi di Europa League, il 24enne greco non sarà quasi sicuramente della partita questa sera, ma potrebbe calcare i campi italiani a partire dalla prossima stagione.

Dopo aver rifiutato Elche e Perugia il mese scorso, il poliedrico nazionale ellenico secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it è finito sul taccuino del Monza, ma non solo. Abile a giostrare sia a centrocampo, sia come esterno difensivo, l’ex Atrmotis Atene ha collezionate 19 presenze in stagione, ma non è sicuramente un titolare fisso, come testimonia il minutaggio complessivo accumulato (985 minuti). Alla porta del suo agente, ha bussato in maniera molto concreta anche il Trabzonspor. Il club turco ha fatto un tentativo anche prima della chiusura del mercato nazionale (8 febbraio), ma è pronto a tornare alla carica anche in vista di giugno.

Sotto contratto con la società del Pireo fino al 30 giugno del 2023, Androutsos ha ricevuto sondaggi anche da altri paesi proprio in virtù della scadenza imminente del suo vincolo con i greci, disposti ad ascoltare offerte anche per non correre il rischio di dover salutare il calciatore a costo zero.