CMIT TV | “Alla Juve? Speriamo di no”: l’auspicio dell’ex Torino Venturin

Giorgio Venturin, ex calciatore tra le altre di Torino e Napoli, è intervenuto ai microfoni di CMIT TV. Tra i tanti argomenti trattati si è parlato soprattutto di Torino

Stasera toccherà alla Champions League ma ben presto sarà ancora una volta campionato. Ad aprire la ventiseiesima giornata sarà il derby tra Juventus e Torino.

Per parlare del match, in programma venerdì sera, è intervenuto ai microfoni di CMIT TV, Giorgio Venturin. L’ex Granata – tra i tanti temi trattati – si è soffermato su Andrea Belotti e Bremer, che sembrano avere un futuro segnato, un futuro lontano dal Torino.

Giorgio Venturin su Belotti – “Non avendo rinnovato il contratto, pare che prenderà un’altra strada. E’ un giocatore che può far comodo a tante. Deve riprendersi fisicamente. Contro il Venezia l’aveva già rimessa in pista. Se sta bene è un giocatore importante”.

Bremer, tra Juventus e Inter: parla Venturin

Futuro Bremer – “Juventus? Speriamo di no – prosegue Venturin – Quando cambi così c’è sempre un pochino di amaro in bocca per chi perde il giocatore. Inter? Non so quali saranno le strategie del prossimo mercato, sinceramente non saprei dove potrebbe andare. Secondo me, se veramente Cairo deciderà di venderlo, entreranno in ballo le questioni economiche. Mi auguro però che possa restare, il Torino negli ultimi anni ha un pochino sofferto e l’auspicio è che possa restare. A parte questo, spero invece che il giovane Samuele Ricci riesca a trovare spazio e possa migliorare ulteriormente. La speranza è che possa trovare spazio e migliorare.