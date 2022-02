Il martedì di Champions League consegna due risultati decisamente opposti, con la vittoria in extremis del PSG sul Real Madrid e il dominio del Manchester City a Lisbona

Si è conclusa la prima serata degli ottavi di finale di Champions League. Tutti gli occhi erano ovviamente su PSG-Real Madrid, il grande scontro che vale praticamente una finale anticipata. E che si era già accesa nelle ore precedenti con le tensioni tra Perez e Al Khelaifi. In campo, però, paradossalmente l’intensità e la spettacolarità non è stata pari.

Al Parc des Princes, la squadra di Pochettino gioca nettamente meglio di Ancelotti, con molte occasioni in più rispetto ai Blancos. Ma i francesi trovano davanti alla loro strada un Courtois in stato di grazia come al solito, che neutralizza un paio di occasioni più importanti per il PSG. Che comunque si lascia preferire, soprattutto con le giocate di Mbappe e un Real Madrid in netta difficoltà ad aspettare nella propria metà campo per cercare di far male. Senza però riuscirci. La chance più importante capita sui piedi di Lionel Messi, che si presenta sul dischetto grazie al fallo di Carvajal su Mbappe. L’argentino può riscattarsi dopo una prima parte di stagione decisamente opaca, ma sbaglia dagli 11 metri e si fa ipnotizzare da un grande Courtois. Non perfetto Messi, ma bravo comunque il belga.

Ottavi Champions, Mbappe PSG-Real Madrid nel recupero. Il City schianta lo Sporting 5-0

Il risultato non si sblocca fino al 94′, quando sale ancora una volta in cattedra e si inventa il gol dell’1-0 dal nulla facendo esplodere i tifosi del PSG. E al ritorno il Real Madrid dovrà però fare a meno di Casemiro e Mendy, entrambi ammoniti stasera da Orsato e quindi squalificati. Nell’altra sfida invece non c’è storia fin dai primissimi minuti tra lo Sporting e il Manchester City di Guardiola, che sostanzialmente può ritenersi già qualificato ai quarti. Finisce 5-0 per gli inglesi, con tanto di gol annullato a Bernardo Silva, che si ferma quindi a due stasera. Il vantaggio è di Mahrez, che esulta dopo un lungo controllo al Var per la posizione di De Bruyne. Poi sale in cattedra proprio il portoghese, prima col 2-0 al 17′ e poi al 44′. Nel mezzo anche il 3-0 firmato da Foden. Nella ripresa invece mette il ricamino anche Sterling.