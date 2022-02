Questa mattina è andata in scena la seconda votazione per eleggere il nuovo presidente di Lega

Dopo le dimissioni rassegnate ufficialmente ad inizio mese da Paolo Dal Pino, la Serie A prosegue la sua ricerca verso un nuovo presidente. Nella seconda votazione di questa mattina, però, i 20 club italiani hanno votato quasi interamente scheda bianca, ritardando la nomina del nuovo numero uno.

Come riportato da ‘Sportmediaset’, nella votazione di questa mattina sono state consegnate 19 schede bianche ed un solo voto è arrivato nei confronti di Carlo Bonomi, presidente di Confindustria dato come favorito nelle scorse ore. A differenza di quest’ultima tornata, nella quale il quorum era fissato a 14 voti a favore, dalla prossima basteranno 11 voti (maggioranza semplice) per arrivare all’elezione del nuovo presidente della Lega Serie A.

In occasione dell’Assemblea che è comunque andata in scena con i rappresentanti delle 20 società che militano in Serie A, si è anche parlato dell’adeguamento dello Statuto di Lega ai Principi Informatori, al fine di non incorrere nell’incubo di un commissariamento ad acta da parte della Figc.