Inter-Liverpool, Lautaro carica l’ambiente: “È il nostro sogno”

Inter-Liverpool: la carica di Lautaro Martinez prima dell’andata degli ottavi di Champions contro la squadra di Klopp

Torna la Champions League e scende subito in campo la prima italiana qualificata agli ottavi di finale, l’Inter di Simone Inzaghi. Domani sera, a San Siro, i nerazzurri ospiteranno il Liverpool di Klopp.

Lautaro e compagni non vogliono fermarsi davanti alla corazzata inglese. In un’intervista a ‘Prime Video’, il numero 10 nerazzurro ha caricato così l’ambiente alla vigilia del match: “L’Inter vuole essere protagonista, difendere bene, attaccare e far male all’avversario. Domani vedrete un giocatore che è cresciuto tanto, sarà una bellissima partita. Abbiamo superato il turno e per noi era già una cosa importante. Ora spero di fare bene e di dare una mano alla squadra per cercare di andare avanti: è il nostro sogno. Dobbiamo lavorare bene sulla fase di possesso perché sarà importante”.

La carica di Lautaro Martinez: “Vogliamo andare avanti”

L’argentino teme ovviamente la squadra di Klopp, ma lancia anche un messaggio ai ‘Reds’: “Klopp è un grande allenatore. Sicuramente preparerà bene questa partita. Noi dobbiamo essere bravi a fargli male e andare avanti. Loro hanno tanti giocatori forti e attaccano con tanta gente, dobbiamo stare molto attenti”. Salvo sorprese Lautaro guiderà l’attacco al fianco di Dzeko, con Sanchez pronto a subentrare dalla panchina. L’Inter di Inzaghi è pronta a stupire ancora.