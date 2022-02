Salernitana, fatta per il dopo Colantuono: l’accordo nella notte

Salernitana al cambio di allenatore, dopo l’addio di Stefano Colantuono il club ha scelto il nuovo tecnico: accordo in nottata

Addio a Stefano Colantuono, la Salernitana cambia rotta. I campani vogliono dare una scossa e credere ancora nella salvezza dopo i due pareggi con Genoa e Spezia e dopo la restituzione del punto di penalizzazione in classifica a seguito della decisione di far giocare Udinese-Salernitana. L’esonero è ufficiale da questa mattina, la società granata ha scelto nella notte il sostituto del tecnico.

Si tratta di Davide Nicola, che secondo ‘Sky Sport’ avrebbe raggiunto l’accordo e sarebbe atteso in giornata a Salerno per firmare il contratto. Il tecnico, che era fermo dopo l’ultima esperienza al Torino, dovrebbe legarsi al nuovo club con una intesa a breve termine. Sarebbe stato questo, più di tutti, il motivo che ha spinto la Salernitana a puntare su di lui. Come raccontato da Calciomercato.it, i granata avevano contattato Gattuso, Ranieri e Pirlo. Quest’ultimo non aveva detto di no, ma si sarebbe trattato, nel suo caso, di impostare un progetto a media-lunga scadenza, con un rapporto che sarebbe andato avanti a prescindere dalla eventuale retrocessione in Serie B.