CM.IT | Colantuono in bilico, la Salernitana sogna in grande: tris di nomi

Stefano Colantuono a rischio, la Salernitana sogna in grande: tris di nomi, il presidente Iervolino ha incontrato tre allenatori

Ultima in classifica con nove punti di distacco dalla salvezza e una partita da recuperare (che il club spera diventino due). La Salernitana, nonostante la difficile situazione in classifica, non ha perso le speranze di salvezza.

Walter Sabatini, insediatosi ad inizio anno, in un paio di settimane ha completamente rivoluzionato la squadra. Undici acquisti, uno sforzo notevole da parte dal neo patron Danilo Iervolino per provare l’impresa salvezza. Ora a Salerno si attendono i risultati ed è per questo che, soprattutto dopo il 2-2 nello scontro diretto contro lo Spezia, la posizione di Stefano Colantuono è in bilico. Lo ha detto lo stesso Sabatini: la sfida contro il Genoa sarà uno spartiacque per tutti, tecnico compreso.

Proprio sulla guida tecnica si registrano importanti movimenti da parte del numero uno granata. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, in giornata Iervolino ha parlato con tre allenatori importanti: Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo e Claudio Ranieri. Tre nomi di livello che, al momento, rappresentano dei sogni per l’ambizioso nuovo patron della Salernitana.

Salernitana, Iervolino contatta Gattuso, Pirlo e Ranieri

Gattuso, Pirlo e Ranieri nei pensieri di Iervolino che non ha nascosto i suoi ambiziosi obiettivi per la società campana. “Vogliamo essere l’Atalanta del Sud” le parole del presidente appena insediato. Un ‘proclama’ che ovviamente ha bisogno di tempo per realizzarsi e che deve partire per la difficile impresa salvezza. Colantuono a Genova sarà in panchina a guidare Ribery e compagni, ma il club si muove anche per un’eventuale sostituzione. Gattuso, Pirlo e Ranieri i sogni granata.