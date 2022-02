La Roma non decolla | 100 milioni di dubbi su Mourinho

La società ha investito oltre 100 milioni per José Mourinho, ma la sua Roma non decolla: i dubbi sul progetto

Una delle notizie più impattanti degli ultimi anni è stato il ritorno in Serie A dello ‘Special One’, investito dai Friedkin del compito di riportare la Roma ad un successo: lo stato del progetto.

La richiesta della proprietà americana è stata chiara: la vittoria di un trofeo per i giallorossi. Una richiesta che, però, non è a breve termine e non si riferiva alla stagione attuale. Il progetto di José Mourinho è triennale ed il successo dovrà essere costruito passo dopo passo, ma i risultati di questa prima stagione stentano a vedersi. La Roma del tecnico portoghese continua ad alternare prestazioni convincenti ad altre di smarrimento quasi totale: proprio questo aspetto mette Mourinho sotto la lente d’ingrandimento dei media e della società stessa.

Roma, 100 milioni investiti su Mourinho | Ora servono i risultati

Nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ viene fatto un bilancio sui primi mesi di José Mourinho nella Capitale. La proprietà americana tra l’estate, dove sono arrivati giocatori come Abraham e Rui Patricio, ed il mercato invernale con Sergio Oliveira ha investito oltre 100 milioni di euro per mettere a disposizione dello ‘Special One’ una rosa competitiva. Uno sforzo economico importante quello effettuato dai Friedkin, che credono fortemente in Mou e nelle sue capacità: ora, però, servono i risultati per convincere tutti del cammino intrapreso.

Il tecnico lusitano anche per la prossima estate chiederà un intervento massiccio sul mercato, per continuare la rivoluzione della rosa. L’obiettivo è trasformare i giallorossi in un gruppo vincente nel minor tempo possibile. Come detto, i Friedkin continuano ad essere allineati con il proprio allenatore, ma nei prossimi mesi vogliono vedere una crescita. Insomma, la società ci ha messo oltre 100 milioni di investimento e ora il tecnico lusitano (il più pagato della Serie A) deve dimostrare di valere questo sforzo.