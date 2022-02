Calciomercato Milan e Juventus, il PSG in agguato | Le ultime

Calciomercato Milan e Juventus: il Paris Saint-Germain in agguato per il big. Possibile addio alla Serie A

PSG–Real Madrid sarà il match clou ad aprire gli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Pochettino non può assolutamente fallire ma dovrò fare i conti con i ‘Blancos’ allenati da Carlo Ancelotti.

Il doppio confronto col Real deciderà le sorti di Pochettino e dei big del Paris Saint-Germain, a partire da Mbappé. Nel frattempo, Leonardo è già al lavoro per rinforzare ulteriormente tutti i reparti. Uno dei nomi accostati al club parigino è quello di Franck Kessie. Il rinnovo con il Milan, infatti, è sempre più lontano e domenica San Siro gli ha riservato dei fischi. Dopo la Sampdoria Pioli ha difeso così l’ivoriano: “Ho sentito anch’io e non credo sia la cosa giusta, perché anche il passato ci insegna che poi sono gli atteggiamenti e i comportamenti dei giocatori che fanno la differenza. Sinceramente quando faccio la formazione e quando faccio le scelte non mi interessa se un giocatore ha rinnovato, se ha il contratto in scadenza o se ce lo ha per un altro anno. Li conosco, li vedo, vedo come si comportano e come si impegnano. Quindi fin quando vanno con gli atteggiamenti giusti saranno tutti a disposizione. Credo che il pubblico milanista ha un grande cuore e sa sostenere la squadra e ci sta dando veramente tanto”. Ecco le ultime sul suo futuro.

Calciomercato Milan, PSG su Kessie: le ultime

“Il rinnovo di Kessie? Ne stiamo già parlando tanto, ci sarà occasione di incontrare il suo agente in serenità. Tutti i ragazzi, anche quelli che lo scorso anno erano in scadenza, hanno dimostrato grande professionalità e se siamo tornati in Champions League il merito è anche di Calhanoglu e Donnarumma”. Negli scorsi mesi Maldini era rimasto fiducioso sul rinnovo del giocatore. Ormai a metà febbraio, però, non si registrano passi in avanti tra le parti e la distanza economica sembra incolmabile. Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, il PSG è in agguato e in prima fila per la sua firma a parametro zero. Juventus, Inter e anche il Barcellona sono avvisate.