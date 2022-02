Calciomercato Juventus, c’è il via libera | Affondo da 40 milioni

Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza le clamorose indiscrezioni provenienti dalla Spagna. L’attaccante via per 40 milioni

Piace alla Juventus. In realtà non solo ai bianconeri, di recente è stato riaccostato anche a Inter e Milan. Il suo futuro, però, potrebbe essere in Premier League. Niente Juve, quindi, niente Serie A in generale.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il Barcellona ha già dato il via libera alla società del massimo campionato inglese. Il protagonista in questione è Memphis Depay, attaccante olandese che non rientra nei piani dei blaugrana. Nello specifico di Xavi, il quale vorrebbe ancora Morata. A proposito dello spagnolo, a gennaio il Barça provò inizialmente a prenderlo offrendo in campo proprio Depay.

L’ex Lione e Manchester United dirà addio al Barcellona nel prossimo calciomercato estivo, a conferma di ciò la notizia di ‘ElNacional.cat’. Il sito catalano parla di via libera da parte del club al Newcastle, il quale ha chiesto l’autorizzazione per iniziare a trattare con l’agente del 28enne di Moordrecht.

Calciomercato Juventus, Depay può finire al Newcastle: 40 milioni

Secondo la stessa fonte, i ‘Magpies’ del fondo saudita Pif possono mettere sul piatto una proposta da 40 milioni di euro. Ovvero la cifra che chiede il Barcellona per il cartellino del suo numero 9, preso a zero l’estate scorsa e autore fin qui di 8 gol.