La Juventus e il piano per blindare la stella | La firma che cambia il mercato

La Juventus guarda al futuro e prova a blindare una delle sue stelle più importanti: l’offerta che potrebbe convincere tutti

Contro l’Atalanta si è vista una squadra nuova, rinnovata nello spirito e nelle ambizioni: per la prima volta quest’anno i bianconeri hanno affrontato un big match in maniera propositiva e offensiva.

Merito del mercato invernale, che ha portato in dote un giocatore come Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo permette alla Juventus di avere sempre un riferimento in avanti e di occupare militarmente la metà campo avversaria, diventando pericolosi con le azioni di Dybala e Morata. Ora la banda di Massimiliano Allegri può avere ambizioni importanti anche per il futuro e la società lavora per blindare uno dei suoi gioielli, proprio per assecondare i piani per il futuro. La firma avrebbe un impatto importante sul mercato estivo dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, de Ligt e il rinnovo per blindarlo | Cambia la clausola

Nelle scorse settimane, sulle pagine di Calciomercato.it, vi abbiamo raccontato la volontà della Juventus di rinnovare il contratto a Matthijs de Ligt. Se davanti i bianconeri del futuro stanno prendendo forma, in difesa i dubbi e le insidie sono moltissime. Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci hanno un problema con l’età che avanza, inesorabile, e la Juventus non potrà contare ancora a lunga sulla coppia di azzurri. In questo contesto de Ligt ricopre un ruolo fondamentale, essendo l’unico centrale di caratura internazionale e di prospettiva presente in rosa.

Nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, viene ribadita la volontà della Juventus di trovare un accordo con Mino Raiola per trattenere ancora l’olandese a Torino almeno per una stagione. Ecco, quindi, che si potrebbe trovare un prolungamento fino al 2025 (l’attuale contratto ha la scadenza nel 2024) e acconsentire ad una cessione nell’estate del 2023. Secondo il quotidiano piemontese, i bianconeri potrebbero convincere de Ligt aggiungendo nel nuovo contratto una clausola più bassa rispetto a quella attuale da 120 milioni di euro.

Ad osservare la situazione, poi, rimane il Barcellona. I catalani sono il club che ha mostrato il maggiore interesse per l’ex Ajax in passato, ma i grandi club che potrebbero decidere di investire su di lui sono molti. La Juventus, però, vorrebbe trattenerlo almeno un’altra stagione e il prolungamento di contratto fino al 2025 andrebbe proprio in questa direzione. Matthijs de Ligt, intanto, dimostra grande attaccamento alla maglia e fuori dal campo canta: “Sono un italiano”.