Calciomercato Inter, l’addio è una promessa | Sarà Premier o Liga

Inzaghi va all’assalto della Champions e insegue lo scudetto, la società intanto lavora al futuro: l’Inter però ha una promessa d’addio

Arriva la Champions League e una sfida attesa da quel surreale sorteggio: domani i nerazzurri ospiteranno il Liverpool a ‘San Siro’ per gli ottavi di finale.

Una sfida da dentro o fuori, quella vedrà gli uomini di Simone Inzaghi opporsi alla compagine di Klopp. L’Inter non sta vivendo un momento esaltante a livello di forma, con il Milan che si è preso la vetta della classifica e un’impresa ardua da affrontare in Champions League. Mentre i nerazzurri sul campo lavorano per rendere gloriosa anche questa stagione, la società si muove sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico romagnolo. Intanto, però, arriva la promessa di addio.

Calciomercato Inter, niente Luiz Felipe per Inzaghi | Lo ha promesso alla Lazio

Una delle specialità della casa di Beppe Marotta sono i parametri zero e diversi sono i giocatori seguiti dai nerazzurri per l’estate: Dybala è il grande sogno, ma tra i più funzionali è presente anche Luiz Felipe. Il centrale brasiliano è in scadenza di contratto e lascerà la Lazio a fine stagione: Simone Inzaghi lo conosce benissimo e vorrebbe riabbracciarlo anche a Milano. La volontà del tecnico romagnolo, però, potrebbe dover dire addio alle sue speranze di reunion.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Luiz Felipe avrebbe promesso alla Lazio di non ripetere quanto fatto da Stephan de Vrij e di non approdare all’Inter. Sul brasiliano ci sono diversi club di Liga e di Premier League: Valencia e Atletico Madrid hanno gli occhi puntati sul centrale biancoceleste. L’addio al calcio italiano rischia di essere, quindi, inevitabile. Dopo la Lazio niente Inter e la partenza verso nuovi campionati sembra essere l’unica strada percorribile.