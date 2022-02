CM.IT | Atalanta, Artur prima di Boga: ecco il ‘piano’ della Red Bull

L’Atalanta ha provato a prendere Artur, esterno brasiliano del Red Bull Bragantino, prima di chiudere per Boga

Prima di Boga, come raccolto da Calciomercato.it, l’Atalanta ha provato a prendere un esterno brasiliano. Parliamo di Artur Victor Guimaraes, noto semplicemente come Artur, classe ’94 in forza al Bragantino proprio in questi giorni accostato al club di Percassi.

L’operazione non è andata in porto, riferisce una fonte a CM.IT, perché la ‘Red Bull’, proprietaria del club paulista, si è fermamente opposto alla cessione del 24enne (oggi è compie gli anni) autore di ben 21 gol e 14 assist nella passata stagione.

Artur piace molto anche all’Atletico Madrid e c’è stato un sondaggio da parte del Barcellona, ma la Red Bull vuole tenerselo stretto ‘dirottandolo’ al Lipsia o al Salisburgo.

A meno di sorprese, non da escludere del tutto quando si parla di mercato, Artur approderebbe in Europa per vestire inizialmente la maglia di una delle due società europee facenti capo alla multinazionale di bevande energetiche.