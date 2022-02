CMIT TV | Polemiche Atalanta-Juventus, attacco in diretta: “È vergognoso”

Atalanta-Juventus ha portato dietro di sé una serie di polemiche arbitrali. L’opinione pubblica si divide: duro attacco in diretta

Le polemiche arbitrali restano vive parallelamente al campionato italiano, nonostante l’arrivo del Var. E Atalanta-Juventus ne è prova concreta.

Ma intanto ricordiamo cosa è accaduto. I bergamaschi protestano per un’uscita fuori dall’area di Wojciech Szczesny, ma la controparte bianconera (soprattutto i suoi tifosi) sottolinea, invece, un intervento di Hans Hateboer su Mattia De Sciglio a gamba tesa. A distanza di un paio di giorni dal posticipo di Serie A, le polemiche non si placano. Oggi, in diretta su CMIT TV, ne ha parlato Roberto Pavanello. Il giornalista de ‘La Stampa’ sottolinea con grande fermezza: “L’Atalanta ha lamentato in maniera vergognosa e maleducata per due azioni di gioco. Non c’era nulla, neanche il minimo. Ma siamo seri!? Su Hateboer a gamba tesa niente, Marino ha approvato l’arbitraggio? Ma stiamo scherzando. Per valutare quegli interventi come non falli basta avere gli occhi. Il rigore dato alla Lazio è molto più grave degli episodi in oggetto”.

Atalanta-Juventus, Pavanello contro le polemiche arbitrali

La disamina di Pavanello continua con grande fervore: “La Juventus fa sempre gioco per alzare le polemiche. Invece di raccontare una bella partita, si parla di due episodi ridicoli. E se bisogna dire qualcosa, bisogna dire che Hateboer andava espulso. Si parla solo di favori alla Juventus, mai torti. E questa cosa sui social è aumentata”.

Infine, un piccolo consiglio anche su un eventuale colpo a centrocampo per la Vecchia Signora: “Mi piacerebbe se arrivasse Milinkovic-Savic o Pogba. Zaniolo ottimo prospetto, ma non so se sarebbe pronto per la pressione che troverebbe a Torino, con una Juventus ancora in costruzione”.