Salernitana, decisione presa sul futuro di Colantuono

La situazione in casa Salernitana, dopo il pareggio di ieri contro il Genoa: si decide il futuro del tecnico Colantuono

Momenti caldi in casa Salernitana, dove, dopo un mercato tutto all’attacco, si cerca la clamorosa rimonta salvezza, ma, per ora, i risultati stentano ancora. E la posizione del tecnico Stefano Colantuono è a rischio.

Dopo il pareggio per 1-1 in casa del Genoa, che lascia i campani all’ultimo posto in solitaria a nove lunghezze dalla zona salvezza, la decisione della dirigenza granata sembra comunque, al momento, quella di dare ancora fiducia all’allenatore. E’ quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ oggi in edicola. Il ds Walter Sabatini ha seguito ieri la sfida in tribuna a Marassi con il nuovo amministratore delegato del club, Maurizio Milan. In caso di ko, l’esonero sarebbe arrivato quasi certamente, per ora si è deciso di continuare con Colantuono. Ma non sono da escludere incontri in settimana tra il tecnico e la dirigenza, che potrebbero portare a una situazione differente. Come raccontato da Calciomercato.it, la Salernitana nei giorni scorsi ha incontrato Gattuso, Pirlo e Ranieri. Uno di questi tre nomi potrebbe essere l’erede dell’allenatore, nel caso in cui si decidesse poi di sollevarlo dall’incarico.