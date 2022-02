Juventus-Torino, UFFICIALE: si è operato | Le ultime verso il derby

Un importante calciatore del Torino è stato sottoposto ad un intervento chirurgico: le sue condizioni in vista del derby contro la Juventus

La 25esima giornata si avvia alla conclusione, che avverrà stasera col match tra Spezia e Fiorentina. Un weekend alquanto scoppiettante, con ben due big match sui fronti scudetto e Champions. Entrambe le super sfide, Napoli-Inter e Atalanta-Juventus, sono terminate sul punteggio di 1-1. Il prossimo turno, invece, comincerà subito col botto.

Venerdì 18 febbraio è in programma, alle 20:45, il derby della Mole tra la ‘Vecchia Signora’ di Allegri e il Torino guidato da Juric. Come ogni volta quando arriva una stracittadina, gli animi sono molto accesi. I granata, dal canto loro, vogliono riscattare il deludente ko incassato per mano del Venezia allo stadio Olimpico Grande Torino. Nella partita citata, inoltre, il centrocampista Pobega ha rimediato una frattura al naso e oggi è stato sottoposto ad intervento chirurgico.

Torino, UFFICIALE: Pobega si è operato | Le ultime in vista della Juventus

Lo ha reso noto il Torino tramite un comunicato ufficiale: “Tommaso Pobega è stato sottoposto ad un intervento di riduzione della frattura delle ossa nasali rimediata in una fase di gioco di Torino-Venezia – si legge -. L’operazione è stata eseguita dal Professor Libero Tubino e dalla sua equipe, presso l’ospedale di Chiavasso, alla presenza dello staff medico del Torino. Il calciatore, nei prossimi giorni, potrà riprendere la preparazione con una speciale maschera protettiva“.

Dunque l’entità del problema non è molto rilevante e, salvo sorprese, Pobega sarà a disposizione per il derby con la Juventus. Vedremo se da titolare o a partita in corso.