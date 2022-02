Nervi tesi al Manchester United: Cristiano Ronaldo a secco da sei gare, rottura con lo spogliatoio e l’ex Juventus sotto accusa

Tempi duri al Manchester United per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese non va a segno da ben sei gare, con i ‘Red Devils’ scivolati fuori dalla zona Champions League in campionato.

il rapporto tra l’ex fuoriclasse portoghese e Rangnick sarebbe ai minimi storici, con il quotidiano ‘AS’ che parla di frattura tra i due e con lo spogliatoio in sommossa nei confronti del tecnico tedesco. Rangnick non è riuscito a svoltare dopo il cambio in panchina e l’esonero di Solskjaer, con i giocatori dello United che non riescono ad assimilare i dettami (definiti troppo obsoleti) dell’allenatore.

Situazione incandescente per quanto concerne il rapporto soprattutto con CR7, con le ultime dichiarazioni di Rangnick (“Dobbiamo certamente segnare di più”) che suonano come una frecciata al cinque volte Pallone d’Oro, ormai stufo delle schermaglie con il tedesco. Il matrimonio tra Ronaldo e il Manchester United non sembra però in discussione, con il lusitano che vorrebbe continuare l’avventura bis all’Old Trafford anche nella prossima stagione.

Nonostante i rumors sul Paris Saint-Germain, CR7 al momento si vede ancora con la maglia dei ‘Red Devils’ per il futuro. Il PSG infatti non avrebbe sondato concretamente la pista che porta a Ronaldo come aggiunge ‘AS’, con il classe ’85 che spingerebbe quindi per un nuovo ribaltone in panchina e la destituzione di Rangnick. Anche gran parte dello spogliatoio starebbe dalla parte di Ronaldo ‘contro’ il tecnico tedesco che, se non dovesse svoltare e centrare la qualificazione Champions, potrebbe definirsi al capolinea della sua avventura al Manchester United dopo appena sette mesi.