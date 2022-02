Salta la panchina in Serie A: non solo Pirlo. Ecco la lista

Salta un’altra panchina in Serie A. Il tecnico dopo il pareggio di domenica è stato esonerato. La prima idea è Andrea Pirlo

Nuovo esonero in Serie A. Il giorno dopo il pareggio della sua squadra, di domenica scorsa, la società ha deciso di cambiare guida tecnica.

Era nell’aria, ormai da tempo, ora non ci sono più dubbi: Stefano Colantuono non è più l’allenatore della Salernitana. Il Direttore Sportivo dei campani, Sabatini, ha deciso di cambiare guida tecnica prima della sfida contro il Milan, in programma sabato prossimo.

L’idea è quella di poter dare una scossa alla squadra, reduce da due pareggi, contro Spezia e Genoa. Una scossa che possa spingere Verdi e compagni a credere ancora nella salvezza. Si aspetta solo il comunicato ufficiale ma Colantuono non è più l’allenatore della Salernitana.

Calciomercato Salernitana, Pirlo il primo nome

Ci sarà da capire, adesso, a chi verrà affidata la panchina, che fu, ad inizio stagione, anche di Castori. Sabatani, come raccontato, ha pensato a Ranieri, Gattuso e Andrea Pirlo. Quest’ultimo appare essere l’unico ancora in corsa, dopo i no dei primi due. Attenzione chiaramente ad altre soluzione come quella che potrebbe portare a Delio Rossi, Roberto Donadoni e soprattutto a Nicola