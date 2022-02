Calciomercato Milan, prezzo fissato per il big: oltre 70 milioni di euro

Calciomercato Milan: l’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it. Tutti i dettagli

Il Milan vola in vetta alla classifica della Serie A ancora trascinato da Rafael Leao. L’esterno portoghese ha deciso la sfida con la Sampdoria portando momentaneamente i rossoneri al primo posto in attesa del recupero tra Bologna e Inter.

Nel post partita, Stefano Pioli ha esaltato così il portoghese: “Leao è un giocatore eccezionale, con grandissime caratteristiche, ma non deve accontentarsi di aver segnato. Deve correre 90′ come i suoi compagni. Non so se siamo la squadra più forte del campionato, ma sono sicuro che in quanto a spirito non siamo secondi a nessuno e dobbiamo continuare così. Rafa è cresciuto tantissimo. Dopo due settimane di lavoro avevo detto che c’erano due giocatori diversissimi, Leao e Tonali, ma non devono accontentarsi perché sono giovani e quando hai tanto talento devi lavorare con spirito di sacrificio”. È la stagione della definitiva consacrazione di Tonali e Leao e la dirigenza del Milan è già al lavoro per blindare i suoi gioielli. Dopo Theo Hernandez, infatti, il prossimo potrebbe essere proprio l’esterno portoghese. Un rinnovo già annunciato da Maldini per allontanare le sirene estere: ecco l’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it.

Calciomercato Milan, oltre 70 milioni di euro per Leao

📊 #Milan – Rafael #Leao continua a stupire e il Diavolo vuole blindarlo col rinnovo. Il talento 🇵🇹 piace però a tante big europee: per quale cifra ‘fuori mercato’, eventualmente, i rossoneri dovrebbero privarsene? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 14, 2022

Leao è ovviamente ritenuto incedibile dai rossoneri e lascerà Milano solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile. Abbiamo chiesto ai nostri utenti Twitter di quale portata debba essere tale proposta: secondo il 64,5% dei votanti, il prezzo di Leao supera i 70 milioni di euro, tra i 70 e gli 80.