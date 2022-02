Calciomercato Juventus, Rudiger allo scoperto sul suo futuro | L’annuncio

Calciomercato Juventus: Antonio Rudiger, ancora in scadenza di contratto a giugno, ha parlato del suo futuro al Chelsea. Le ultime

Sono settimane decisive in casa Juventus, tra campo e calciomercato: dagli scontri diretti che decideranno la stagione alla questione rinnovi con Dybala sempre in cima alla lista.

Il club bianconero ha diversi big in scadenza e ieri Pavel Nedved ha parlato così: “Noi dobbiamo affrontare più rinnovi. Ce ne sono 4 o 5 in scadenza a giugno e sicuramente lavoreremo nelle prossime settimane per affrontare questo problema individuale. Sono professionisti e si vede che ci tengono”. La dirigenza, inoltre, è anche alla finestra per eventuali occasioni a parametro zero. È il caso di Antonio Rudiger: il difensore tedesco è ancora in scadenza a giugno e non ha rinnovato il contratto con i ‘Blues’. A ‘The Athletic’, l’ex Roma ha parlato così del suo futuro: “Mi sento benissimo qui, l’ho sempre detto. Penso che dal modo in cui gioco si può vedere che sono felice qui. Ma ci sono anche altre persone che devono prendere decisioni”.

Calciomercato Juventus, le parole di Rudiger sul suo futuro

Rudiger, dunque, passa la palla al Chelsea e alla dirigenza. Il tedesco ha poi proseguito: “Certo che voglio vincere la Premier League. Abbiamo appena vinto in Mondiale per club, non era mai successo nella storia del Chelsea prima d’ora. Sono molto felice che non ci siamo arresi, che abbiamo fatto le nostre cose. Abbiamo provato di tutto e abbiamo vinto. Voglio solo aiutare la squadra, essere importante e dare l’esempio. Questa è la cosa principale. Abbiamo tutti mostrato carattere contro Palmeiras. Nessuno di noi si è arreso. E c’è stato un grande impatto dai ragazzi che sono entrati dalla panchina, Ziyech, Pulisic, Sarr, Timo Werner e Saul”.

“Hanno lavorato tutti molto duramente. – ha concluso Rudiger tra campo e futuro – La Premier League è la competizione più dura ad essere onesti, perché il Manchester City ha fissato uno standard molto alto. Dobbiamo arrivare a un punto in cui possiamo fare una lunga maratona per tutto il campionato”.