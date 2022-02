Inter, giorni bollenti per i rinnovi | Triplo annuncio tra oggi e domani

L’Inter si muove tra campo e calciomercato. I nerazzurri pensano ai rinnovi di contratto con la volontà di blindare dirigenti e calciatori: le ultime

È il 14 febbraio e no, non stiamo pensando a San Valentino, non in questo caso. È, infatti, anche il periodo dell’anno in cui le società, dopo la campagna acquisti invernale, si dedicano ai rinnovi di contratto.

E di calciatori in scadenza ce ne sono diversi, tra le maggiori big italiane e non solo. Ma oggi non ci concentriamo (solo) su di loro, bensì su uomini altrettanto importanti per il destino dei club: stiamo parlando dei dirigenti. L’Inter ne sa qualcosa, visto che in molti attribuiscono grandi meriti a Giuseppe Marotta per la costruzione della squadra che poi ha vinto lo scudetto, o comunque per aver risollevato la Beneamata da un baratro fatto di piazzamenti lontani dalla vetta e vittorie pari allo zero. Insomma, questione di contratti ma anche di riconoscenza, dato che proprio Marotta verrà blindato nelle prossime ore dall’Inter e non è neanche il solo.

Calciomercato Inter, tempo di rinnovi per la dirigenza

Sono, infatti, ore caldissime per i rinnovi di contratti dei dirigenti, da Marotta a Ausilio, fino ad arrivare a Baccin. A riportarlo è il ‘Corriere dello Sport’ che si sbilancia: “Tra oggi e domani verranno annunciati i prolungamenti dei contratti dell’ad Marotta, del ds Ausilio e di Baccin”. Insomma, è tempo di rinnovi e l’Inter non si fa trovare impreparata, garantendo continuità a una dirigenza che, dati alla mano, sta facendo parecchio bene.

E i nerazzurri non si fermano qui, perché poi c’è anche da blindare alcuni dei titolarissimi di Simone Inzaghi. Entro una decina di giorni, infatti, c’è la speranza di chiudere definitivamente la pratica Marcelo Brozovic. Verranno portati avanti anche i discorsi per Ivan Perisic e Samir Handanovic: l’Inter vuole tenerli e lavora con fiducia per la fumata bianca. Altro che rivoluzione, i nerazzurri ripartono dai capisaldi dei recenti successi, a partire dalla dirigenza.