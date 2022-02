L’Inter teme il bis, parte l’assalto da centosessanta milioni

L’Inter potrebbe subire l’assalto estivo per due suoi gioielli: affare da centosessanta milioni di euro

Gosens e Caicedo. L’Inter in inverno ha piazzato un doppio colpo a sorpresa. I nerazzurri sembravano dovessero chiudere la sessione invernale di mercato senza sussulti ed, invece, Marotta è riuscito ad inserire due rinforzi nella rosa di Simone Inzaghi, cedendo Sensi in prestito alla Sampdoria.

Una sorpresa, soprattutto l’arrivo dell’esterno dall’Atalanta, che non cambia però la strategia della società in ottica calciomercato. Quest’estate il diktat sarà molto probabilmente sempre lo stesso: vendere per acquistare. Il pensiero va, soprattutto a quei calciatori fuori dai piani di Inzaghi, ma non è escluso un addio eccellente. Del resto di calciatori che piacciono in giro per l’Europa nella squadra nerazzurra non ne mancano. Due in particolare per età e qualità ingolosiscono molto le grandi del Vecchio Continente ed in particolare Real Madrid e Manchester United.

Calciomercato Inter, assalto a Barella e Lautaro Martinez

Gli spagnoli sono interessati a Nicolò Barella. Secondo quanto riportano in Spagna, il recente rinnovo di contratto non rappresenta un freno per Florentino Perez. Il presidente dei blancos è pronto a regalare a Carlo Ancelotti il centrocampista dell’Inter. Per il sì nerazzurro però serve una cifra intorno agli 80 milioni di euro.

Una somma che potrebbe essere ulteriormente aumentata se il Manchester United dovesse presentarsi dalle parti di Milano con una consistente proposta per Lautaro Martinez. L’argentino, scrivevano i tabloid inglesi nei giorni scorsi, è uno dei bomber preferiti da Rangnick che a fine stagione dovrebbe lasciare la panchina dei ‘Red Devils’ per ricoprire il ruolo di consulente. Anche per il Toro servirà una proposta economica molto importante, tra i 70-80 milioni. Un doppio assalto che a Milano sono pronti a fronteggiare: servono cessioni per acquistare, ma l’Inter non ha alcuna intenzione di cedere i propri gioielli se non davanti a proposte monstre.